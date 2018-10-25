Тюменским родителям напомнили о здоровье детей и интернет-безопасности

СЕГОДНЯ 14:49 2018-10-25T14:49:40+03:00

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В нашем детстве все открытия сопровождались любимой плюшевой игрушкой. Сейчас дети воспитываются с другими игрушками – гаджетами. Хорошо ли это?

Конечно же, в техническом прогрессе нет ничего плохого. Смартфоны, планшеты и ноутбуки позволяют детям развиваться с еще большей скоростью. Но часто родители используют гаджеты для того, чтобы отвлечь или занять малыша. В дальнейшем девайсы превращаются в инструмент воздействия (запрет пользования при плохом поведении, оценках), что вырабатывает у ребенка нездоровую тягу к ним и может привести к психологической травме.

Кроме того, в результате взаимодействия с гаджетами у детей могут возникнуть проблемы с физическим здоровьем. Исследователи из российского Центра электромагнитной безопасности утверждают, что электромагнитное излучение от современных коммуникационных устройств оказывает негативное влияние на центральную нервную систему. Причем наиболее подвержен ему именно детский организм. Анализ групп школьников показал, что дети, регулярно использующие планшеты и смартфоны, отличаются рассеянным вниманием и снижением коэффициента развития интеллекта. Это лишний раз подтверждает, что во всем нужны мера и разумный подход.

- Несмотря на все минусы, у гаджетов больше плюсов, если их использовать правильно, – уверена Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья». – Не будет преувеличением сказать, что интернет и привязанные к нему технические средства спасают жизни. Еще лет 15 назад мы и мечтать о таком не могли, а сегодня мировые светила в сфере онкологии и кардиологии проводят онлайн-консультации с коллегами из отдаленных уголков области, разбирая сложные медицинские случаи. Существуют гаджеты по измерению сахара в крови, давления и других жизненно важных показателей. Ну а что касается обучения – тут ресурс полезности различных технических устройств практически неисчерпаем. Но именно доступность гаджетов и интернета может причинить вред, если детям не объяснить правила поведения и коммуникаций в новом информационном пространстве. А это зачастую сложно еще и потому, что родители сами не знают многих вещей. Поэтому я настаиваю на том, чтобы у нас были полезные обучающие программы для всей семьи».

О последствиях постоянного взаимодействия с мобильными устройствами говорят педиатры и психологи. У многих детей начинаются проблемы с координацией движений. Возможны развитие близорукости, воспаление и инфицирование глазного яблока из-за сухости напряженных глаз. Вред для позвоночника, ухудшение кровоснабжения головного мозга из-за неестественного наклона головы – тоже вполне вероятные варианты.

- К нам в клинику все чаще стали обращаться родители по поводу возникновения различных расстройств здоровья у детей, злоупотребляющих компьютерными играми, – рассказал врач-остеопат Клиники семейной остеопатии Николай Тоболкин. – Компьютерная зависимость официально отнесена к заболеваниям. Если ребенок постоянно играет на смартфоне и планшете, это тормозит развитие нервной системы, вызывает зависимость и привычку убивать время. Детей необходимо обучать правильному использованию компьютерных устройств, чтобы минимизировать вред здоровью, заболевания позвоночника и задержку речевого развития.

- Мы проводили исследование в одной из гимназий Тюмени. К моменту поступления в школу у 15-17% учеников есть патология зрения, а к окончанию школы проблемы имеют 60% ребят. Показатели по стране в целом не сильно отличаются: 10-15% и 50% соответственно. Ведь сейчас гаджеты используют не только дома, но и в учебных заведениях – интерактивные доски, компьютеры в классах информатики, презентационные доски. Но в любом случае наибольший вред наносит телефон, так как у него экран с небольшим разрешением, ребенку приходится щуриться, достаточно сильно напрягать зрительную систему. Чтобы минимизировать последствия, необходимо придерживаться санитарно-гигиенических норм, – добавила начальник отдела контроля качества медицинской помощи, детский врач-офтальмолог ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер» Елена Радзивилюк. Она также дала ряд рекомендаций.

- В нашей семье мама - главный сторонник здорового образа жизни. Мне нравится, когда дети играют в игры. Прятки, догонялки, ролевые игры с костюмами любимых персонажей. Настольные игры. Я поощряю общение моих детей с их друзьями у нас дома. Предлагаю варианты досуга. Планшетов в нашей семье нет, и вряд ли будут. На мой взгляд - они зомбируют мозг. От слова очень. Да, взрослые устают. Да, хочется тишины и покоя после дневной суеты. Если говорить о том, как регулировать количество времени, проводимого с гаджетами всей семьи, то думаю, надо начинать с себя. А именно - вовремя делать паузу и отдыхать, чтобы силы восстанавливались, и было желание общаться с близкими. Когда человек с внутренними силами - ему есть что дать миру. А в поездках в машине до полутора часов нас спасает игра в слова. Когда называют слово на ту букву, которое сказали до тебя. Например: Любовь Велосипед Дети Игра Апельсин, - Анастасия Дробышева, дизайнер, мама троих детей.