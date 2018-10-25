2018-10-25T15:04:55+03:00
Общество

Еда грузинской бабушки: в Тюмени состоялся двадцатый благотворительный секретный ужин

Гости пробовали традиционную домашнюю еду
Марина АНТОНОВА
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Еда грузинской бабушки: в Тюмени состоялся двадцатый благотворительный секретный ужин. Фото Наташи ЛогачевойЕда грузинской бабушки: в Тюмени состоялся двадцатый благотворительный секретный ужин. Фото Наташи Логачевой
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Благотворительный секретный ужин уже в двадцатый раз состоялся в Тюмени. Гости пробовали блюда, которые бы приготовила им грузинская бабушка после долго разлуки. А собранные средства направлены на приобретение наборов для воспитанниц Центра реабилитации детей и семьи «Борки».

Ужин состоялся в грузинском ресторане «Кацо» при поддержке рынка «Михайловский», предоставившего продукты. Традиционное застолье было усилено душевной беседой. Спустя час гости чувствовали себя, как дома.

Фото Наташи Логачевой

Фото Наташи Логачевой

А накрывал стол для пришедших гостей шеф-повар ресторана «Кацо» Акаки Тристанович. Ггостей на столе ждали традиционные закуски: сациви из индейки в ореховом соусе (подается холодным), салат из фасоли, рулет из сыра сулугуни с травами в маринаде, соленья, ассорти пхали, сёмга в киндзмари, мясо по-тбилисски, картошка по-грузински, чакапули, хачапури по-менгрельски и домашний хлеб пури.

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