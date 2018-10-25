Тюмень примет Первенство России по скалолазанию
Более 250 юных скалолазов приедут в Тюмень в начале ноября. В городе со 2 по 9 ноября пройдет Первенство России, на которое соберутся спортсмены из 28 регионов страны.
Юношей и девушек ждет многоборье – специальная дисциплина, где скалолазы проявляют свои навыки в лазании на скорость, боулдеринге и лазании на трудность.
Тюмень на домашних соревнованиях представят 34 скалолаза, среди которых Сергей Рукин – мастер спорта и стльнейший скоростникмира в 2017 году, а также кандидаты в мастера спорта Арина Коноплина и Дмитрий Костин.
- Тюменская область не в первый раз принимает подобные соревнования. В Легкоатлетическом манеже расположен один из самых больших и хорошо оборудованных в стране скалодромов. А, во-вторых, спортсмены из Тюменской области стабильно показывают высокие результаты на российских и мировых первенствах, – рассказал председатель Тюменской областной федерации скалолазания Станислав Лобзов.
Вход для зрителей на мероприятие бесплатный.