Тюмень примет Первенство России по скалолазанию

СЕГОДНЯ 14:16 2018-10-25T14:20:45+03:00

В городе ждут более 250 юных спортсменов со всей страны

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Более 250 юных скалолазов приедут в Тюмень в начале ноября. В городе со 2 по 9 ноября пройдет Первенство России, на которое соберутся спортсмены из 28 регионов страны.

Юношей и девушек ждет многоборье – специальная дисциплина, где скалолазы проявляют свои навыки в лазании на скорость, боулдеринге и лазании на трудность.

Тюмень на домашних соревнованиях представят 34 скалолаза, среди которых Сергей Рукин – мастер спорта и стльнейший скоростникмира в 2017 году, а также кандидаты в мастера спорта Арина Коноплина и Дмитрий Костин.

- Тюменская область не в первый раз принимает подобные соревнования. В Легкоатлетическом манеже расположен один из самых больших и хорошо оборудованных в стране скалодромов. А, во-вторых, спортсмены из Тюменской области стабильно показывают высокие результаты на российских и мировых первенствах, – рассказал председатель Тюменской областной федерации скалолазания Станислав Лобзов.

Вход для зрителей на мероприятие бесплатный.