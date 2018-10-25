2018-10-25T13:57:59+03:00
Экономика

Сергей Толстых: выставка «Тюменская марка» будет интересной для всех тюменцев

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Сергей Толстых: выставка «Тюменская марка» будет интересной для всех тюменцевСергей Толстых: выставка «Тюменская марка» будет интересной для всех тюменцев
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Выставка, организованная в рамках конкурса «Тюменская марка», станет по-настоящему семейным мероприятием, на котором каждый тюменец сможет найти для себя что-то полезное и интересное. Об этом заявил директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергей Толстых, приглашая жителей и гостей города на выставку.

«На этой выставке 100 предприятий города Тюмени в 10 номинациях будут бороться за звание лучшего предприятия. И именно от вас зависит, какое предприятие станет лучшим. Мы позаботились о том, чтобы мероприятие стало семейным. В рамках выставки будут проводиться конкурсы, мастер-классы с призами и подарками», - подчеркнул Сергей Толстых.

Он также отметил, что организаторы сделали максимум для того, чтобы каждый голос за участников конкурса «Тюменская марка» был посчитан правильно. Надежность голосования обеспечит тюменская инновационная компания «Блокчеин индастриал альянс».

Отметим, выставка «Тюменская марка» состоится в спорткомплексе «Центральный» 26 октября с 10 до 19 часов, 27 октября с 10 до 18 часов. Официальное открытие выставки состоится 26 октября в 11.00. Жителей ожидает розыгрыш десятков подарков и главного приза – IPhoneX. Принять участие в розыгрыше можно на площадке проекта «Афиша Тюмень». Генеральный партнер: аквапарк «ЛетоЛето».

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