В Тюменской области с начала года с продажи снято 92 партии хлеба и булочек

СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-25T13:16:06+03:00

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С начала 2018 года в Тюменской области с продажи было снято 92 партий хлебобулочных изделий. Общий вес составил 143 кг. Запрещены к реализации были еще 56 партий кондитерских изделий объемом 119 кг.

Чаще всего продукция оказывалась просроченой, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора. Нередко отсутствовала полная информация на упаковке (маркировке) или информационном стенде, нарушались условия хранения, было неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и санитарное содержание предприятий, несоблюдались требования к производственному контролю, нарушались сроков прохождения медосмотров и гигиенического обучения сотрудниками и др.

По результатам выявленных нарушений в отношении виновных лиц вынесено более 130 постановлений о назначении штрафов. Их общая сумма составила порядка 1,2 млн. рублей.

Мероприятия по контролю за качеством и безопасностью кондитерских и хлебобулочных изделий продолжаются.