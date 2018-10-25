2018-10-25T13:04:44+03:00
Экономика

Конкурс «Тюменская марка» готовит масштабный праздник для жителей

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Конкурс «Тюменская марка» готовит масштабный праздник для жителейКонкурс «Тюменская марка» готовит масштабный праздник для жителей
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Два дня выставки «Тюменская марка» принесут жителям и гостям областной столицы праздник с массой развлечений, мастер-классов и розыгрышами призов. 26 и 27 октября организаторы – администрация Тюмени и Торгово-промышленная палата - приглашают всех желающих в спорткомплекс «Центральный».

«Сто участников выставки «Тюменская марка» готовят презентацию своих товаров и услуг, призы и подарки. Предприятия пищевой промышленности и гостеприимства запланировали дегустацию продукции и изысканные блюда кухонь мира. Несомненно, им есть чем удивить вкусы даже самых взыскательных тюменцев», - отметил президент Торгово-промышленной палаты региона Эдуард Абдуллин.

В пятницу, 26 октября, компания «Веанди-декор» организует мастер-класс «Декоративная штукатурка» и откроет секреты того, как в домашних условиях можно научиться некоторым элементам создания на стенах эффекта дождя, шелка и другого. Специалисты компании «Сигур» научат желающих китайской каллиграфии – жемчужине восточной культуры. По окончании занятия мастер подарит волшебную кисть лучшему каллиграфу. Повара кондитерской «Безе» бутик-отеля Green House поделятся рецептом вкусного и простого десерта, который можно будет приготовить дома по своему собственному дизайну. Также гости выставки увидят шоу поваров и услышат незабываемое пение коллектива «Поющие повара».

27 октября, в субботу, гостей ждет не менее разнообразная программа. На мастер-классе от специалистов Центра технического творчества "Импульс" желающие смогут научиться собирать и программировать роботов из Lego, увидят беспилотные летательные аппараты – дроны, новинки 3D-моделирования, программирования и Arduino, а интерактивная и яркая развивающая доска для детей займет всех присутствующих малышей.

Для детей на выставке будет работать детская комната. Специалисты компании «Умничка» готовы научить родителей с малышами от 2 до 7 лет рисовать кварцевым песком на световом столе, который придумали специально для релаксации и самовыражения. Также детям и подросткам понравится приготовленный аквагрим – великолепная возможность наполнить праздник весельем и сделать его незабываемым.

Отметим, выставка «Тюменская марка» состоится в спорткомплексе «Центральный» 26 октября с 10 до 19 часов, 27 октября с 10 до 18 часов. Жителей ожидает розыгрыш десятков подарков и главного приза – IPhone X. Генеральный партнер: аквапарк «ЛетоЛето».

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