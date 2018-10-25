2018-10-25T12:38:13+03:00
Звезды

Духовые или народные: в Тюмени состоится битва оркестров

Шоу устроят два музыкальных коллектива
Маргарита КАЛИНКИНА
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Битва оркестров вновь пройдет в Тюмени. Шоу состоится в рамках пятнадцатого фестиваля «Осенняя рапсодия», который стартует 7 ноября. Девиз нынешнего года: «Раскрась свою осень».

Битву оркестров представит ДК «Нефтяник» в 19 часов. Впервые на сцене выступят Тюменский духовой оркестр под руководством Тимура Бахрова и Тюменский оркестр русских народных инструментов имени Беззубова под руководством Владимира Лавришина. Для зрителей прозвучат как классические произведения, так и композиции современных исполнителей.

Фестиваль прродолжится 9 ноября. В 18.30 в ДК «Торфяник» начнется концерт юных артистов, занимающихся в коллективах ДК «Водник», ДК «Орфей», ДКиТ «Торфяник» и школ искусств города.

11 ноября в 16 часов ДК «Нефтяник» приглашает на «Осенний mix». На сцену выйдут ансамбль русских народных инструментов «Ваталинка» и фольклорный ансамбль «Росстань». В программе прозвучат народные песни, романсы, мелодии советской и зарубежной эстрады.

17 ноября в 18 часов в ТРЦ «Кристалл» (ул. Менделеева, 1) пройдет субботний концерт тюменского музыкального коллектива вокал-бэнд «Матрица». В программе – хиты и самые свежие треки.

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