2018-10-25T12:24:49+03:00
Дом. Семья

В Тюмени в 20 раз упал спрос на передержку собак

Собаководы вернулись из отпусков и начали наводить красоту животным
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени в 20 раз упал спрос на передержку собакВ Тюмени в 20 раз упал спрос на передержку собакФото: Ольга Крыльцова
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Спрос на услугу по временной передержке собак в Тюмени по сравнению с летом упал в 20 раз. Услуга была актуальна в сезон отпусков, а сейчас практически не нужна. Средняя стоимость ухода за питомцем стоит 275 рублей в сутки.

Осенью самой восстребованной услугой у собаководов стал груминг (наведение красоты) Спрос составляет почти три четверти всех объявлений по уходу за животными. Об этом сообщают эксперты портала бесплатных объявлений Авито. Средняя цена груминга в Тюмени составляет 481 рубль.

В целом по России доля груминга составила 58%, а в передержки – 26%. Любителям животных предлагаются также услуги дрессировка собак и выгула. Занятие с дрессировщиком обойдется в 231 рубль, а выгул - 249 рублей. Таким образом, выгулянный, надрессированный, ухоженный пес на передержке обойдется хозяину в 1 236 рублей в сутки Это на 23% дороже, чем год назад, отмечают эксперты.

В целом по России суточный уход за собакой нанятыми людьми обходится в 2 358 рублей. Дороже всех эти услуги в Ростове на Дону (3 342 рубля), в Воронеже (2 982) и Москве (2 890).

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