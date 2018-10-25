2018-10-25T11:40:15+03:00
Происшествия

В Юргинском районе найден мертвым 16-летний подросток

Сейчас выясняется, что стало причиной смерти
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тело 16-летнего подростка найдено дома в Юргинском районе. Предположительно, что студент местного отделения Заводоуковского агропромышленного техникума свел счеты с жизнью. Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.

Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы. Официальной информации пока нет. Люди сообщают, что парня нашли родители рано утром во дворе своего дома. Сейчас следователи проводят допросы родственников, сокурсников, соседей и всех, кто мог так или ианче быть причастным к его смерти. Устанавливается также причина смерти и обстоятельства, которые к ней привели.

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