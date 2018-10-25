Тюменцам предлагают облиться холодной водой на набережной

СЕГОДНЯ 11:21 2018-10-25T11:34:14+03:00

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Массовое обливание холодной водой пройдет 4 ноября на набережной Туры в Тюмени. Всех желающих ждут к 12 часам.

Ежегодный праздник "Закаливания и зимнего плавания" проводит областная федерация зимнего плавания. Кроме обливания участников ждут незабываемые ощущения, полевая кухня с бесплатным горячим обедом и развлекательная программа.

Отметим, что традиционно в празднике участвуют любители закаливания самого разного возраста - от малышей до тех, кому за семьдесят. Как правило, это члены клубов зимнего плавания «Кристалл», «Ювента», «АквАйСпорт Тюмень», «Полюс», «Моржи Тюмени», «Сибирский путь здоровья». В Тюмень также приезжают моржи из Заводоуковска и Ялуторовска. Участники поддержат любого, кто решит присоединиться к флешмобу и начать закаливание.