2018-10-25T11:34:14+03:00
Общество

Тюменцам предлагают облиться холодной водой на набережной

Массовая акция пройдет 4 ноября
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменцев приглашают на массовое обливание холодной водойТюменцев приглашают на массовое обливание холодной водой
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Массовое обливание холодной водой пройдет 4 ноября на набережной Туры в Тюмени. Всех желающих ждут к 12 часам.

Ежегодный праздник "Закаливания и зимнего плавания" проводит областная федерация зимнего плавания. Кроме обливания участников ждут незабываемые ощущения, полевая кухня с бесплатным горячим обедом и развлекательная программа.

Отметим, что традиционно в празднике участвуют любители закаливания самого разного возраста - от малышей до тех, кому за семьдесят. Как правило, это члены клубов зимнего плавания «Кристалл», «Ювента», «АквАйСпорт Тюмень», «Полюс», «Моржи Тюмени», «Сибирский путь здоровья». В Тюмень также приезжают моржи из Заводоуковска и Ялуторовска. Участники поддержат любого, кто решит присоединиться к флешмобу и начать закаливание.

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