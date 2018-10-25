Тюменцев приглашают на турнир по панкратиону “Боевое Братство”

СЕГОДНЯ 10:58 2018-10-25T10:58:56+03:00

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Турнир по панкратиону “Боевое Братство” прйдет в Тюмени 29 октября. Спортивная борьба в дисциплинах: традиционный и классический среди тюменцев, тоболяков и екатеринбургцев.

Панкратион - это возрожденное греческое смешанное единоборство. По современным правилам разрешены удары руками и ногами в стойке, борьба, болевые и удушающие.

Принять участие в первенстве могут дети с 12 лет, причем в возрастных группах 12-13 и 14-15 лет правилами установлено ограничение в ударной технике. Турнир определит лучших в индивидуальном и командном зачетах. Следующим этапом станет Кубок УМВД РФ по Тюменской области по панкратиону. По его результатам будет сформирована сборная области для участия в Чемпионате и Первенстве УрФО.

В 2017 году турнир проходил в два этапа: сначала панкратион классический (фулл-контакт), через месяц панкратион традиционный (с ограничениями ударов в голову). Всего на турнире приняли участие 13 команд из Тюмени, Тобольска и Талицы.

Соревнования пройдут в третий раз. Этот вид спорта развивает Ассоциация панкратиона Тюменской области. За это время в Тюмени появились победители и призеры Чемпионатов России, Европы и даже Мира.