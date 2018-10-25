В поселке Коротчаево появится современный спортивный комплекс

СЕГОДНЯ 10:25 2018-10-25T10:26:41+03:00

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Глава города Новый Уренгой Иван Костогриз провел выездное рабочее совещание по вопросам ввода в эксплуатацию нового спортивно-оздоровительного комплекса в поселке Коротчаево. В работе совещания приняли участие заместитель генерального директора АО «Транснефть – Сибирь» Сергей Сметанюк, генеральный директор АО «Корпорация Развития» Сергей Черняев, генеральный директор подрядной организации ООО «Уралстройинвест» Игорь Леонов.

Спортивный комплекс строится в рамках шестистороннего соглашения между полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе, правительствами Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, компанией «Транснефть» и «Корпорацией Развития» по созданию социальной инфраструктуры магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе. В настоящее время строители завершают проведение в здании отделочных работ, ведется монтаж отопительной системы и установка радиаторов, прокладка сетей электроснабжения, установка систем вентиляции и пожарной сигнализации. Параллельно помещения спорткомплекса комплектуются мебелью и спортивным снаряжением.

Уже в декабре этого года спортивный комплекс распахнет свои двери для жителей поселка Коротчаево. Мэрией города Новый Уренгой принято решение о передаче объекта в эксплуатацию управлению физической культуры и спорта. В администрации Нового Уренгоя уже согласована кандидатура директора СОК, идет формирование команды специалистов, которые будут принимать в эксплуатацию комплекс и совместно со строителями проводить пуско-наладочные работы.

Новый спорткомплекс станет центром спортивной жизни Коротчаево. В современном двухэтажном здании площадью около 10 тыс. м² разместятся полностью укомплектованная лыжная база, универсальный спортивный зал, залы для вольной и греко-римской борьбы, аэробики. У любителей бокса будет здесь свой ринг, появится зал спортивных тренажёров, помещения для занятий теннисом, откроется шахматный клуб. Одновременно заниматься различными видами спорта в новом комплексе смогут сразу семьсот человек. Еще восемьсот посадочных мест предусмотрены для болельщиков.

Сейчас жители Нового Уренгоя принимают активное участие в выборе названия для спортивно-оздоровительного комплекса, конкурс проводится на портале «Живем на Севере», где можно поддержать популярные предложения или выдвинуть свою идею. Администрация города подведет итоги конкурса 28 октября этого года.

Современный спортивный комплекс - это долгожданный объект для жителей посёлка. Сегодня район Коротчаево города Новый Уренгой динамично развивается, открываются новые производства, строятся жилые дома, развивается инфраструктура. Из отдаленного рабочего посёлка Коротчаево с каждым годом все отчетливее приобретает очертания крупного транспортного узла. Здесь пересекаются важные магистрали нефтепроводного, автомобильного, железнодорожного и водного транспорта. В перспективе Коротчаево станет конечной станцией Северного широтного хода, который соединит столицу округа Салехард с крупнейшими промышленными городами – Надымом и Новым Уренгоем, обеспечит надежные транспортные коммуникации ЯНАО с другими регионами России.