2018-10-25T10:24:26+03:00
Экономика

Западно-Сибирский форум «Недвижимость-2018» обсудит проблемы и перспективы регионального рынка жилья

В его работе примут участие более 400 представителей госструктур и коммерческих компаний
Маргарита КАЛИНКИНА
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Более 400 специалистов в сфере строительства жилья соберутся завтра, 26 октября, на Западно-Сибирский форум «Недвижимость-2018». Они будут обсуждать актуальные проблемы этой сферы.

Помимо выступлений представителей органов власти, прозвучит информация о текущих ценах на рынке жилья региона и прогнозы на 2019 год. Планируется также подписание соглашения о сотрудничестве между Тюменской областной нотариальной палатой и НП «Объединение риэлторов Тюменской области», вручение свидетельств новым участникам ОРТ и благодарностей от Тюменской областной думы.

На брокерской секции участников познакомят с изменениями в законодательстве о «долевке» и как это отразится на рынке жилья. Будут также подняты узкие профессиональные темы.

Специалисты кадастровой палаты расскажут об изменении порядка оформления разрешительных документов для строительства, реконструкции и учета объектов ИЖС, а представители нотариальной палаты - о расширении функций нотариата при совершении сделок с недвижимостью.

Своим взглядом на совершение сделки и взаимодействие «застройщик – риэлтор – покупатель» поделятся представители строительных компаний не только Тюмени, но и Москвы, и Екатеринбурга.

В субботу, 27 октября, бизнес-тренер в сфере недвижимости Сергей Круц проведет семинар «Эффективные продажи. Секреты успешных продаж».

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