2018-10-25T10:09:02+03:00
Общество

Тюменский омбудсмен предложил запретить детям посещать концерты некоторых рэперов и панк-групп

Творчество музыкантов может навредить психическому и физическому здоровью несовершеннолетних
Марина АНТОНОВА
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Сделать концерты в Тюмени полноситью закрытыми для несовершеннолетних попросил силовиков детский омбудсмен Андрей Степанов. Он считает, что творчество артистов может причинить вред физическому и нравственному здоровью детей и предлагает поднять возрастные ограничения на выступления до 18+.

В частности, это касается ближайших концертов рэперов «T-FEST (настоящее имя Кирилл Незборецкий), «ЛСП» (Олег Савченко), «FACE» (Иван Дремин), панк-группы «Порнофильмы» и группы «Райдо».

Письменные обращения Андрей Степанов направил в областную прокуратуру, областной УМВД и областной управление Антимонопольной службы. Поводом послужило обращение Тюменского родительского комитета. Родительская общественность считает, что творчество этих музыкантов угрожает не только психическому, нравственному и физическому здоровью подростков и молодежи Тюмени, но и национальной и демографической безопасности страны.

Андрей Степанов в своем письме в родком сообщил, что изучил в интернете репертуар групп и подтверждает: "тексты песен изобилуют ненормативной лексикой, в них прослеживается открытое пренебрежение моральными и культурными ценностями, пропагандируется разнузданность в сексуальных отношениях, пренебрежение к женщинам, институту семьи, школы. В них содержатся призывы к демонстративному неподчинению нормам права, хулиганским выходкам, насилию, а также скрытая пропаганда к употреблению наркотиков".

Напомним, концерты, которые взволновали родком, пройдут в конце октября и в ноябре в КТЗ «Байканур». Директор площадки Вадим Швец "Комсомольской правде - Тюмень" прокомментировал ситуацию:

- Хорошо, что родители волнуются о соблюдении возрастного ценза. Наша задача – проконтролировать, чтобы на концерт не попал тот, кому не положено. Мы это контролируем, зачастую вместе с полицией, - ответил руководитель «Байконура» Вадим Швец и подчеркнул, что концертно-танцевальный зал сотрудничает с надзорными органами. На мероприятия, которые могут вызвать какие-то сомнения у общественности, прокуратура делает предписания и на них присутствуют инспектор по делам несовершеннолетних и полицейские.

- Есть практика, когда артист специально для концертов затирает из своих треков все нецензурные слова. Есть артисты, которых никогда не услышишь по радио и ТВ, но молодежь их отлично знает и с удовольствием слушает в интернете. Запрет на концерт мало что изменит. Родители должны понимать эту проблему, - подчеркнул Вадим Швец.

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