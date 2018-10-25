2018-10-25T08:35:53+03:00
Происшествия

Тюменца могут посадить на 10 лет за липовую справку о работе

Молодой человек незаконно получил субсидию на строительство дома
Маргарита КАЛИНКИНА
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Житель Тюменской области незаконно получил жилищную субсидию на сумму более 1,2 млн. рублей для строительства дома. Он предоставил фиктивный документ о работе на селе. Преступление выявлено сотрудником прокуратуры в селе Сорокино. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Согласно законодательству молодые семьи, хотя бы один из членов которых работает в АПК или в социальной сфере в сельской местности, вправе получить выплату на приобретение (строительство) жилья. Выяснилось, что такой возможностью воспользовался местный житель. Он в 2017 году представил в администрацию района справку, о работе на одном из предприятий АПК и получил деньги. Но позже выяснилось, что справка липовая.

Сейчас молодого человека обвиняют в мошенничестве на основании ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере). Ему грозит лишение свободы до 10 лет.

Расследование находится на контроле прокуратуры района, сообщили в надзорном ведомстве.

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