Пожилые тюменцы на самокатах прокатятся по центру города

СЕГОДНЯ 08:20 2018-10-25T08:27:51+03:00

Пожилые тюменцы на самокатах совершат экскурсию по центру города

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Пожилые тюменцы на самокатах совершат завтра, 26 октября, залихватскую поездку по улицам города. «Гиды TMN 55+» отправятся на экскурсию по туристическому маршруту.

Прогулка начнется в 9.30 вдоль улицы Ленина, где им расскажут про исторические барельефы судостроительного завода и студенчества, растолкуют о том, из какого гранита ваялись поручни и плиты набережной, и объяснят особенности рельефа прогулочных зон.

Участвовать в экскурсии могут все желающие. Сбор на площади Борцов революции.

Напомним, что социальный проект «Гиды TMN 55+» Областного геронтологического центра выиграл грант благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Активное поколение». Теперь представители старшего поколения могут пройти обучение и стать экскурсоводами-любителями.

Кроме экскурсии пенсионеры вместе со специалистами разработают авторские маршруты, организуют благотворительные экскурсионные пешие, культурно-познавательные, экстремальные виртуальные прогулки, оздоровительные поездки для сверстников, гостей и местных.

Отметим, что целью проекта «Гиды TMN 55+» является поддержка инициатив людей старшего поколения, привлечение их к активному участию в общественной жизни, развитие «серебряного» добровольчества в области краеведения и туризма, формирование культуры здорового образа жизни.