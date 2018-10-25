Пожилые тюменцы на самокатах прокатятся по центру города
Пожилые тюменцы на самокатах совершат завтра, 26 октября, залихватскую поездку по улицам города. «Гиды TMN 55+» отправятся на экскурсию по туристическому маршруту.
Прогулка начнется в 9.30 вдоль улицы Ленина, где им расскажут про исторические барельефы судостроительного завода и студенчества, растолкуют о том, из какого гранита ваялись поручни и плиты набережной, и объяснят особенности рельефа прогулочных зон.
Участвовать в экскурсии могут все желающие. Сбор на площади Борцов революции.
Напомним, что социальный проект «Гиды TMN 55+» Областного геронтологического центра выиграл грант благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Активное поколение». Теперь представители старшего поколения могут пройти обучение и стать экскурсоводами-любителями.
Кроме экскурсии пенсионеры вместе со специалистами разработают авторские маршруты, организуют благотворительные экскурсионные пешие, культурно-познавательные, экстремальные виртуальные прогулки, оздоровительные поездки для сверстников, гостей и местных.
Отметим, что целью проекта «Гиды TMN 55+» является поддержка инициатив людей старшего поколения, привлечение их к активному участию в общественной жизни, развитие «серебряного» добровольчества в области краеведения и туризма, формирование культуры здорового образа жизни.