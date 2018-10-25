2018-10-25T08:24:33+03:00
Звезды

Тюменские кинематографисты ищут необычные истории о городе и горожанах

Самые интересные рассказы будут экранизированы
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменские кинематографисты ищут необычные истории о городе и горожанах. Фото мультицентра "Моя территория"Тюменские кинематографисты ищут необычные истории о городе и горожанах. Фото мультицентра "Моя территория"
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Реальную историю о реальных жителях Тюмени планирует снять съемочная группа молодых кинематографистов. Проект «72 истории о Тюмени» стал победителем грантового конкурса «Моя идея». Команда получила 90 тысяч рублей на свою задумку.

Сейчас киношники собирают истории о городе и ждут от тюменцев свои рассказы. Организаторы ждут свидетельств реальных исторических событий: воспоминаний о станции Тура, о пожарах в районе Потаскуй, о строительстве Моста влюбленных или других моментов из жизни, связанных именно с ключевыми местами города. Соавтором фильма может стать любой. Поделиться воспоминаниями можно здесь. Самые интересные истории будут экранизированы, остальные - опубликованы в социальной сети Вконтакте.

— Мы хотим, чтобы молодые тюменцы поговорили со своими родителями, бабушками, дедушками, узнали у них, какой Тюмень была в их молодость, что изменилось за эти годы. Через отдельную семью или человека мы покажем вчерашнюю Тюмень, подчеркнем связь поколений и попытаемся вызвать интерес молодежи к истории края, — поделился Иван Кармацкий, тюменский сценарист, руководитель проекта.

Руководитель Центра продюсирования сообществ Дарья Ермакова добавила, что пока в городе нет качественного краеведческого материала для молодых. Тюменцы зачастую даже не знают, что когда-то у нас строили пароходы, гостил последний российский царь. Проект поможет не только узнать историю города, но и пообщаться со своими родственниками, узнать много нового о семье и предках.

Прием историй продлится до 5 ноября, после чего команда приступит к созданию сценария и съемкам. Премьера фильма запланирована на конец года, сообщили в пресс-службе мультицентра «Моя территория».

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