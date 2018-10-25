СЕГОДНЯ 07:28 2018-10-25T07:30:17+03:00

Силуэт в темноте: подозрительный тип на базе в Тюмени оказался охотником за металлом Фото: Ольга Крыльцова

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Охотника за металлом, стащившего электрокабель, поймали в Тюмени. Воришку удалось найти и задержать по горячим следам. Молодой человек стащил кабель с базы, где торгуют расходными материалами для строительства.

Оказалось, что мужчина работал рядом с базой и заранее присматривал, где и что хранится. Ночью, рассчитывая, что он останентся незамеченным, тюменец перелез через забор и совершил кражу.

Охранник, заметив человека, попытался остановить его, но тот, схватив кабель, успел сбежать. Свидетель сразу обратился в правоохранительные органы. Полицейские незамедлительно отреагировали и сделали все, чтобы поймать преступника. Благодаря приметам, которые подробно описал охранник, злоумышленник был установлен в кратчайшие сроки.

Правонарушителем оказался 28-летний тюменец. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь кабель будет возвращен на базу, а молодого человека ждет уголовное наказание. На него заведено уголовное дело на основании ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет.

Данный пример хорошо демонстрирует то, что своевременное обращение в правоохранительные органы позволяет задержать злоумышленника в кратчайшие сроки. Напоминаем, что если в отношении вас совершено преступление – незамедлительно обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части – 291-600 или 02.