2018-10-25T07:04:58+03:00
Общество

«Розовый октябрь»: более ста тюменок еще раз проверят на рак груди

У женщин выявили признаки злокачественной опухоли
Маргарита КАЛИНКИНА
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«Розовый октябрь»: более ста тюменок еще раз проверят на рак груди. Фото Медгорода«Розовый октябрь»: более ста тюменок еще раз проверят на рак груди. Фото Медгорода
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Около полутра тысяч тюменок в течение октября прошли бесплатное обследование на рак молочной железы. Из них более ста направлены на дополнительные обследования.

Напомним, врачи «Медицинского города» присоединились к Всемирной акции «Розовый октябрь» и организовывали для жителей региона УЗИ-диагностику щитовидной железы и осмотр онколога маммолога и онколога-дерматолога. Доктора выезжали в трудовые коллективы, а также в музейный комплекс имени Словцова и ТРЦ «Сити Молл». Завершилась акция днем маммологического здоровья в поликлинике Медгорода. В этот день было осмотрено 178 женщин, у двух оказался рак, еще 12 пациенток направлены на дополнительное обследование.

Врачи напоминиают, что рак молочной железы - самое распространенное злокачественное заболевание у женщин. В Тюменской области ежегодно регистрируется около 600 женщин, которые впервые заболели этим недугом. Вылечить его в 98% случаев помогает ранняя диагностика, отметили в пресс-службе Медгорода. Ежегодно, в октябре, организации всего мира проводят международную акцию по борьбе с раком молочной железы. Россия, в частности Тюменская область, каждый год поддерживает эту акцию, в рамках которой проводится множество профилактических мероприятий.

- Женщинам до 40 лет ежегодно нужно делать УЗИ, после 40 лет - маммографию. При подозрении на злокачественное новообразование пациенток направляют на биопсию, - прокомментировала врач онколог-маммолог онкологического отделения №1 Светлана Петрова.

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