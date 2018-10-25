В тюменском Историческом парке открывается новая выставка в честь 100-летия комсомола

СЕГОДНЯ 05:18 2018-10-25T05:18:56+03:00

Сегодня все экскурсии по экспозиции будут бесплатными

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Новый выставочный проект «ВКомсомоле» открывается сегодня, 25 октября, в тюменском Историческом парке «Россия – Моя история». В течение дня все гости парка смогут посетить бесплатную экскурсию. Она будет начинаться каждые плчаса с 11 до 17 часов.

Напомним, что 29 октября комсомолу исполняется 100 лет. Масштабная экспозиция будет посвящена этому юбилею.

Для людей старшего поколения комсомол – это их юность, а для современной молодежи выставка может служить вдохновением для собственных достижений. Авторы воссоздали обстановку, аутентичную времени и эпохе. Впервые на выставке «ВКомсомоле» появятся и затем станут частью постоянных экспозиций Исторического парка купольные системы направленного звука, благодаря которым можно послушать воспоминания тюменских комсомольцев.

С 25 октября по 28 ноября парк приглашает на тематические мероприятия. Гости смогут посетить лекции, встречи с тюменскими комсомольцами, показы кинофильмов «Лев Яшин», «Укрощение огня», «Звезда», выставку фотографий «Истории из альбомов», квесты и мастер-классы. В рамках проекта состоится авторская презентация сборника стихов, посвященных 100-летию комсомола.