Погода 25 октября в Тюмени: солнечно и тепло

СЕГОДНЯ 03:40 2018-10-25T03:41:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Четверг, 25 октября, в Тюменской области будет теплым. Температура воздуха поднимется до +7 +12 градусов! Местами пройдет небольшой дождь, юго-западный и южный ветер будет 4-9 м/с.

В Тюмени, Ялуторовске, Заводоуковске и Ишиме будет солнечно и без осадков. Воздух прогреется до +9 градусов. В Тобольске тоже солнечно, но на один градус холоднее, +8.

25 октября отмечается Российский День без бумаги. Его цель - показать на реальных примерах, как и с помощью каких технологий каждая организация может внести свой вклад в сохранение природных ресурсов, и привлечение внимания компаний и людей по всему миру к современным безбумажным технологиям.

В этот день проаздную сво профессиональный праздник таможенники. В этот день служащих поздравляют руководство, представители власти и бизнеса, коллеги и друзья.

В народном календаре 25 октября названо Андроном Звездочетом. В этот день было принято до полуночи наблюдать за звездным небом. По нему судили и о погоде, и о будущем урожае. Так, если небо было звездным, на следующий год должен был уродиться горох. Яркие звезды предвещали мороза, тусклые — оттепель, а мигающие — перемену погоды. Если же видели падающую звезду — ждали ветров и сухого года.