Тюменка поборется за звание «Краса студенчества России – 2018»

СЕГОДНЯ 15:39 2018-10-24T15:43:00+03:00

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Учащаяся Тюменского государственного университета представит регион на V Национальном конкурсе «Краса студенчества России – 2018». Тюменка Анастасия Фатеева в числе 70-ти студенток попала в очный этап, который пройдет с 18 ноября по 23 ноября 2018 года.

В ходе подготовки к собеседованию девушка изучила большой объем информации об истории и географии России. Признается, что узнала новые интересные факты о своей стране. Кстати, в областной центр Анастасия приехала из Ялуторовска. Сейчас она учится на третьем курсе факультета Лингвистики ТюмГУ, активно участвует в студенческой жизни.

Активная жизненная позиция, большой список достижений и привлекли жюри в портфолио Анастасии. Очевидно, у 20-летней представительницы Тюменской области есть все шансы на победу.

Напомним, «Краса студенчества России» - крупнейший проект в области таланта и красоты для студенток страны. Конкурс раскрывает понятие «красота» как совокупность духовных качеств, а также интеллектуальных, творческих, спортивных способностей и внешних данных участниц.