Тюменский регион лидирует по урожайности овощей

СЕГОДНЯ 15:01 2018-10-24T15:07:12+03:00

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Тюменская область лидирует среди других российских регионов по урожайности овощей открытого грунта. Данный показатель в регионе составляет 429 центнеров с гектара, что на 11 центнеров выше, чем на аналогичный период прошлого года.

Ближайший к Тюменской области регион РФ по показателю урожайности овощей — Волгоградская область. Там аграрии собирают чуть больше 402 центнеров с гектара. На третьем месте — Республика Ингушетия с показателем урожайности овощей открытого грунта в 363 центнера с гектара.

Тюменцы уборку овощей открытого грунта завершили уже н 100 процентов. Валовой сбор составил чуть меньше 55 тысяч тонн. Почти 12 тысяч тонн овощей свежего урожая аграрии уже реализовали, отмечает пресс-служба правительства Тюменской области. Остальное заложено на зимнее хранение.

Если говорить отдельно об показателях сбора тех или иных овощей, в этом году серьезно вырос показатель урожайности моркови – собрано 408 центнеров с гектара против 394 центнеров в 2017 году. Также значительно возросла урожайность лука. Если в 2017 году тюменские аграрии собирали этого овоща 158 центнеров с гектара, то в этом году цифра выросла до 310.