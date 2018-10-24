Четверо тюменцев в составе ОПГ вывели за рубеж 595 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:24 2018-10-24T14:25:36+03:00

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Тюменские следователи завершили уголовное дело в отношении преступной группировки, признанной виновной в незаконном выводе денежных средств за рубеж. Начиная с 2014 года на счета китайских компаний, злоумышленники перевели 595 миллионов рублей.

Как установлено следствием, апреля по декабрь 2014 года члены группы, всего 10 человек организовали незаконный вывод валютных средств в КНР под видом не существовавших в действительности договоров с китайской стороной услуг в сфере IT-технологий. С российской стороны участниками группы были привлечены 7 коммерческих организаций, которые по факту, никакой деятельностью, не занимались. Эти предприятия были созданы 8 членами финансовой группы – жителями Тюменской и Свердловской областей.

Помимо четверых тюменцев и свердловчан, в финансовых схемах участвовали еще несколько человек. В частности, житель Верхней Пышмы и подданный Великобритании. Последний являлся одним из наиболее активных участников, образовавших своего рода управленческое звено преступного сообщества, отметили в пресс-службе следственного управления СКР по Тюменской области. Мужчина пошел на сделку со следствием и дал признательные показания. Его дело было выделено в отдельное производство. Также в отдельное производство выделили дело 33-летней жительницы Тюмени. Она также взаимодействовала со следствием.

Следователями СКР по Тюменской области уголовное дело расследовалось более 2 лет. За это время следователи произвели свыше 20 обысков по месту жительства осужденных в Тюмени и Екатеринбурге. Допросили около 100 лиц в качестве свидетелей, провели порядка 80 судебных экспертиз и специальных исследований. Объем уголовного дела составил более 250 томов.

Коммерческая деятельность фирм, задействованных в выводе валютных средств за рубеж, по инициативе следствия СКР по Тюменской области, стала предметом проверок со стороны УФНС РФ по Тюменской и Свердловской областям, а также Росфиннадзора двух регионов. Результаты проверок позволили следствию сделать вывод о фиктивной деятельности предприятий и международных финансово-хозяйственных взаимоотношений, ставших предметом расследования.

В июне 2017 года уголовное дело в отношении 10 фигурантов было завершено и передано в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга по месту совершения основного преступления. Приговором суда в зависимости от роли каждого всем 10 участникам организованной группы назначено наказание.

Так, двое из них приговорены к лишению свободы на срок 6,5 лет каждый с отбыванием наказания в колонии общего режима и к штрафам в размере 500 тысяч рублей. Еще трое - к 5,5 годам колонии общего режима каждый и штрафам в размере 200 тысяч рублей. Еще три фигуранта дела поучили 5 лет колонии общего режима и штрафы в 200 тысяч рублей. Двоим суд назначил наказание в виде условного срока.