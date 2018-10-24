В Тюмени откроют еще один сухой фонтан

СЕГОДНЯ 13:56 2018-10-24T13:59:54+03:00

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В Тюмени завершается благоустройство сквера Льва Ровнина. Во всей красе тюменцев и жителей Восточного округа он встретит в ноябре. Уже сейчас общий вид радует глаз свеженькой тротуарной плиткой, аккуратными бордюрами и ограждениями, разделяющими разные уровни сквера.

Еще совсем недавно это место было неприглядным и неухоженным. Администрации города и области подготовили проект благоустройства этой территории, предложив людям построить на месте пустыря сквер. Практически все предложения тюменцев отражены в проекте.

По завершению всех работ сквер будет представлять собой современную площадку с игровыми комплексами для детей и удобными скамейками для взрослых. Освещать территорию будут красивые парковые фонари. Здесь же, на площади 1,8 гектара также уместятся тренажерный комплекс, тихая зона для отдыха с большими качелями, памп-трек, а также мемориальная зона, где будет расположен бюст Льва Ровнина.

Изюминкой парка станет и сухой фонтан, сообщает пресс-служба администрации города. Он разместится в одной плоскости с тротуарными дорожками. При это в парке будет очень много зелени. В новом сквере уже высадили сотни саженцев деревьев и кустарников.