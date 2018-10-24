2018-10-24T13:20:51+03:00
Общество

В Тюменской области появятся мобильные библиотеки

Александр Моор и Сергей Степашин договорились совместно развивать инфраструктуру чтения в регионе
Марина Васильева
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Фото пресс-службы правительства Тюменской областиФото пресс-службы правительства Тюменской области
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В Тюменской области появятся новые книжные магазины и мобильные библиотеки. Осуществить это планируется в ближайшие годы. Также планируется обновить библиотечные фонды и провести серию книжных фестивалей с участием известных писателей. Такие планы наметили губернатор Александр Моор и президент Российского книжного союза Сергей Степашин, встретившись накануне, 23 октября, в Москве

Стороны подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между региональным правительством и Российским книжным союзом. Документ ляжет в основу разработки региональной программы по развитию инфраструктуры чтения и его продвижению в Тюменской области. Особое внимание будет уделено социальной рекламе.

Оба участники встречи также сошлись во мнении, что никакая электронная книга, никакие гаджеты не заменят традиционную книгу, отметили в пресс-службе правительства области. В подтверждение вышесказанному президент Российского книжного союза вручил главе региона сертификат на пополнение фондов Тюменской областной научной библиотеки имени Д.И. Менделеева лучшими образцами российских книгоиздателей.

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