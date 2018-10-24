В Тобольске пройдет фестиваль «Парад талантов»

СЕГОДНЯ 12:49 2018-10-24T12:53:00+03:00

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В Тобольске пройдет VI Областной фестиваль «Парад талантов». Конкурс среди творческих коллективов и воспитанников детских школ искусств состоится 10 ноября на стене ДК «Синтез».

К участию в конкурсе приглашаются таланты в возрасте от 3 до 20 лет. Это могут детские и молодежные творческие коллективы, отдельные исполнители, участники художественной самодеятельности и просто талантливые дети. Претендентами на победумогут стать учащиеся ДМШ, ДШИ и других учреждений дополнительного и общего образования детей, а также все желающие проявить себя в художественном и танцевальном искусстве.

Фестиваль направлен на поддержку таланта, выявление лучших из лучших, развитие творческого потенциала и расширение кругозора. Каждый участник получает диплом и памятный подарок. Заявки на участие принимают до 5 ноября.

КУДА ЗВОНИТЬ

Более подробную информацию вы можете получить у организаторов конкурса: e-mail: kolbasa.tmn@mail.ru, группа ВКонтакте: http://vk.com/paradtalantov. Телефон оргкомитета: 8-919-939-11-11.