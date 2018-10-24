Оскорбился и зарезал: жителя Заводоуковского района подозревают в убийстве жены
В Заводоуковском районе расследуется уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в убийстве собственной жены. Трагическое событие произошло накануне, 23 октября.
Как стало известно следователям, день в семье фигуранта дела началось с утреннего застолья. Подозреваемый распивал спиртные напитки со своей супругой в квартире частного дома. В ходе попойки между ними возникла ссора. Обвиняемый не смог перенести оскорбления потерпевшей, схватил нож и нанес удар в область шеи. От полученного ранения женщина скончалась на месте.
В настоящее время Заводоуковским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего местного жители по статье «убийство».
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.