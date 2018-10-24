Прививки от гриппа поставили свыше 340 тысяч жителей Тюменской области

СЕГОДНЯ 11:11 2018-10-24T11:21:49+03:00

Из них вакцинировано почти 130 тысяч детей

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В Тюменской области продолжается кампания по массовой иммунизации населения против гриппа. На сегодняшний день прививки от гриппа поставили уже 343 317 жителей региона. Из них вакцинировано 128 417 – детей и 220 500 взрослых. Всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ 2018-2019гг. планируется привить более 600 тыс. человек.

- Ежегодно на основании анализа прошлых эпидемических сезонов разрабатывается новые вакцины, содержащие актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, - отметили в региональном управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

По данным ведомства, за счет средств, выделенных из федерального бюджета, прививки проводятся населению из групп высокого риска. К ним относятся - дети с 6 месяцев, лица, страдающим хроническими заболеваниями, беременные женщине и взрослые старше 60 лет.

К категории, получаемой льготную вакцинация, также относятся лица призывного возраста, медицинские работники, работники образования и других профессиональных групп, определенных национальным календарем профилактических прививок.

Кроме того, ежегодно на закупку вакцин и иммунизацию населения привлекаются средства работодателей. Для обеспечения максимальной индивидуальной и коллективной защиты прививками нужно охватить не менее 75% сотрудников коллектива.

Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является сентябрь - октябрь. Тогда иммунитет успеет сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.