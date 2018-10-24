2018-10-24T10:36:17+03:00
Общество

В Тюменской области пенсионерка похитила два дорожных знака

Женщина намеривалась сдать их в пункт приема металлолома
Марина Васильева
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Полицейские раскрыли по горячим следам кражу дорожных знаков в селе Аромашево. Сообщение о преступление поступило в дежурную часть МО МВД России «Голышмановский».

Сотрудники полиции оперативно установили личность, подозреваемую в преступлении. Ею оказалась 70-летняя местная жительница. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

- Женщина демонтировала два дорожных знака «Пешеходный переход» на одном из перекрестков села Аромашево. Похищенное злоумышленница планировала сдать в пункт приема металлолома, но не успела осуществить задуманное, - отметили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.

В настоящее время по данному факту оперативники возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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