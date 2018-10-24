В Тюменской области пенсионерка похитила два дорожных знака
Полицейские раскрыли по горячим следам кражу дорожных знаков в селе Аромашево. Сообщение о преступление поступило в дежурную часть МО МВД России «Голышмановский».
Сотрудники полиции оперативно установили личность, подозреваемую в преступлении. Ею оказалась 70-летняя местная жительница. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.
- Женщина демонтировала два дорожных знака «Пешеходный переход» на одном из перекрестков села Аромашево. Похищенное злоумышленница планировала сдать в пункт приема металлолома, но не успела осуществить задуманное, - отметили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.
В настоящее время по данному факту оперативники возбудили уголовное дело по статье «Кража».