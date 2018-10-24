2018-10-24T10:19:01+03:00
Экономика

Сбербанк провел круглый стол с партнерами по ипотечному кредитованию в Тюмени

Участники круглого стола обсудили новые продукты и сервисы банка
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Фото пресс-службы Западно-Сибирского банка ПАО СбербанкФото пресс-службы Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк
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Сбербанк провел круглый стол с партнерами по ипотечному кредитованию – представителями агентств недвижимости и строительных компаний Тюмени. Участники обсудили динамику и тенденции рынка ипотечного кредитования, подвели итоги совместной работы за 9 месяцев текущего года и определили вектор дальнейшего сотрудничества.

В этом году Тюменское отделение Сбербанка выдало жилищных кредитов на сумму свыше 20 млрд рублей. С помощью заемных средств банка жилищные условия улучшили более 4 тысяч семей в Тюменской области. Это почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Участники круглого стола обсудили новые продукты и сервисы Сбербанка: электронную оценку недвижимости, конструктор сделок по готовому жилью с использованием сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов, возможности платформы Domclick.ru.

- Мы даем клиентам и партнерам удобные и надежные инструменты для проведения сделок с недвижимостью. Изменения в сервисах и продуктах банка, в том числе обновлённый алгоритм работы посредством ипотечной фабрики, позволяют сократить срок одобрения заявки на жилищный кредит и ускорить время выхода на сделку, – отметила начальник управления по работе с партнерами и жилищного кредитования Тюменского отделения Сбербанка Оксана Губко.

Также Сбербанк проинформировал об открытии на территории Тюмени двух дополнительных центров ипотечного кредитования на ул. Московский тракт, 14а и ул. Мельникайте, 135б. Для клиентов, у которых нет возможности решать жилищные вопросы в будние дни, Сбербанк изменил режим работы. Теперь центры ипотечного кредитования будут работать по субботам – на ул. Республики, д.146 (с 9:30 до 15:30), на ул. Пермякова, д. 46 (с 09:00 до 18:00).

В ходе встречи эксперты банка поделились с участниками круглого стола лучшими практиками в сфере управления персоналом. Бизнес-партнер HR Тюменского отделения Сбербанка Елена Мишукова рассказала о найме, адаптации и развитии персонала в компании. Большой интерес вызвала тема управления «экономикой» сотрудника в рамках HR-цикла.

В завершении мероприятия представители банка ответили на интересующие вопросы и получили обратную связь от партнеров о совместной работе в сфере жилищного кредитования.

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