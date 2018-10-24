Один из городских автобусных маршрутов Тюмени изменит движение

СЕГОДНЯ 09:24 2018-10-24T09:29:44+03:00

Автобус № 43 теперь будет ходить в обход улицы Водопроводная

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Автобус регулярных перевозок № 43, следующий по маршруту «Областная библиотека – Рабочий поселок», меняет схему движения. С 27 октября он будет курсировать по улице Первомайской.

Из схемы движения при этом исключается остановка «ул. Водопроводная», расположенная в районе дома № 25 по ул. Водопроводной. Появятся и новые промежуточные остановочные пункты. Среди них - «Центральная площадь», «ул. Первомайская» и «ул. Советская».

В ближайшие дни расписание обновленного маршрута появится на остановках, а также сайте tgt72.ru и в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», сообщает администрация города.

Более подробную информацию пассажиры общественного транспорта также могут получить по номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).