2018-10-24T08:46:02+03:00
Общество

Браконьеры, охотившиеся в тюменских заказниках, пойдут под суд

Всего за 2018 год на территории региона совершено 263 экологических преступления
Марина Васильева
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За 9 месяцев 2018 года природоохранная прокуратура Тюменской области возбудила 263 уголовных дела об экологических преступлениях. Из них большая часть - 189 фактов касается незаконной рубки лесных насаждений.

Еще 48 дел составлено по фактам незаконной охоты, 11 преступлений сотрудники надзорного ведомства пресекли в части приобретения, перевозке и переработки в целях сбыта незаконно заготовленной древесины.

- По факту незаконной добычи особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ возбуждено 6 уголовных дел. Также сотрудниками прокуратуры были зафиксированы нарушения правил обращения экологически опасных веществ и факты загрязнение атмосферы. По этим двум категориям возбуждено два уголовных дела, - отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Так, по словам сотрудников ведомства, браконьеров не останавливают даже установленные на территории области границы особо охраняемых природных территорий. В текущем году совершены отстрелы в зоологических заказниках «Афонский» в Казанском районе и «Викуловский» в Викуловском районе.

Причиненный экологии Тюменской области ущерб от действий преступников составил свыше 54,8 млн. рублей. Прокуроры уже передали в суды 105 уголовных дел в отношении 112 лиц.

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