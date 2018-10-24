В Тюмень съедутся учителя со всей России

СЕГОДНЯ 07:20 2018-10-24T07:33:55+03:00

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В Тюмени пройдет II Всероссийский форум педагогов будущего «Крапива». Он стартует 2 ноября на базе областного центра «Витязь».

В форуме примут участие студенты старших курсов и молодые специалисты в возрасте до 30 лет, планирующие связать своё будущее с педагогикой. Это не только учителя, но госслужащие в сфере образования.

На сегодняшний день на форум поступило 335 заявок от специалистов и студентов из 27 городов и 37 учебных заведений. По анкетам участников организаторы отберут 100 человек, которые получат приглашение на форум, отметил в ТюмГУ.

В рамках образовательной программы «Крапивы» пройдут тренд-сессии «Школа будущего», а также практическое обучение технологиям изобретения новых образовательных игр. Помимо этого, участники обсудят проблемы индивидуализации образования и тьюторского сопровождения в средней школе с экспертами федерального уровня.

В качестве ключевых спикеров форума выступят Андрей Волков, Татьяна Ковалёва, участники проекта «Учитель для России» и другие эксперты.