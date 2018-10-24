2018-10-24T06:50:09+03:00
Звезды

Тюменцам расскажут об истории становления Комсомола

Исторический парк «Россия – Моя история» готовится к открытию выставки «ВКомсомоле»
Марина Васильева
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Фото myhistorypark.ruФото myhistorypark.ru
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Завтра, 25 октября, в Историческом парке «Россия – Моя история» откроется выставка. «ВКомсомоле». Проект, посвященный столетию комсомола, расскажет о том, как развивалось и чем жило движение в Тюменской области.

Комсомол на протяжении многих лет играл важную роль в общественно-политической жизни страны. У людей более старшего поколения комсомол связан с порой юности, становления личности, возмужания, поисков места в жизни.

На выставке посетители узнают, как зарождалось комсомольское движение, какую лепту комсомольцы внесли в уклад и развитие страны, как силами комсомольского союза была оказана помощь в строительстве инфраструктуры Тюменской области и ее нефтегазового комплекса, отметили в ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение».

Впервые в Тюмени на выставке «ВКомсомоле» появятся купольные системы направленного звука, или «аудиодуши», в которых можно будет услышать истории и воспоминания, рассказанные тюменскими комсомольцами. После завершения выставки данные нововведения станут частью постоянных экспозиций в историческом парке.

Выставка буде работать с 25 октября по 28 ноября. В этот период парк приглашает всех желающих на мероприятия, посвященные комсомолу. Гости парка смогут посетить тематические экскурсии по новой экспозиции, встречи с тюменскими комсомольцами, открытые лекции об истории ВЛКСМ в Тюменской области.

Помимо этого, будут организованы показы кинофильмов «Лев Яшин», «Укрощение огня», «Звезда». Параллельно пройдет фотовыставка из личных архивов тюменских комсомольцев «Истории из альбомов» и впервые состоится презентация сборника стихов, посвященных столетию комсомола от самих авторов.

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