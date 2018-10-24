2018-10-24T06:48:57+03:00
Политика

Александр Моор рассказал о социально-экономическом развитии Тюменской области в Совете Федерации

Встреча прошла накануне в Москве
Марина Васильева
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Фото пресс-службы Совета ФедерацииФото пресс-службы Совета Федерации
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Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о работе по социально-экономическому развитию региона председателю Совета Федерации Валентина Матвиенко. Встреча прошла накануне, 23 октября, в Москве.

Валентина Матвиенко поинтересовалась экономической ситуацией в регионе. Александр Моор рассказал о положении дел в субъекте Российской Федерации, подчеркнув, что перед руководством региона стоят важные задачи, которые предстоит выполнять.

Глава Совета Федерации пожелала Александру Моору успехов в реализации проектов и программ по развитию Тюменской области, отметили в пресс-службе правительства Тюменской области.

Напомним, Александр Моор вступил в должность руководителя региона 14 сентября.

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