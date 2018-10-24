Александр Моор рассказал о социально-экономическом развитии Тюменской области в Совете Федерации
Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о работе по социально-экономическому развитию региона председателю Совета Федерации Валентина Матвиенко. Встреча прошла накануне, 23 октября, в Москве.
Валентина Матвиенко поинтересовалась экономической ситуацией в регионе. Александр Моор рассказал о положении дел в субъекте Российской Федерации, подчеркнув, что перед руководством региона стоят важные задачи, которые предстоит выполнять.
Глава Совета Федерации пожелала Александру Моору успехов в реализации проектов и программ по развитию Тюменской области, отметили в пресс-службе правительства Тюменской области.
Напомним, Александр Моор вступил в должность руководителя региона 14 сентября.