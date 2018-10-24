2018-10-24T06:25:05+03:00
Общество

В Тюмени на несколько часов погаснут светофоры в районе Дома обороны

Отключения коснутся объектов на улице Барнаульской в районе онкодиспансера
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Сегодня, 24 окября, в районе Дома обороны погаснут светофоры. Они будут отключеныв связи с плановыми работами на сетях электроснабжения.

Начиная с 10.30 будут отключены светофорные объекты по адресу - улица Барнаульская в районе онкодиспансера. Возобновить их работу планируется не позднее 13.00, отметили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Пользователям автомобильных дорог рекомендуется принять информацию к сведению и учитывать ее при выборе маршрута движения по дорогам города. МКУ «Тюменьгортранс» также призывает всех участников дорожного движения соблюдать требования знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте автотранспортного предприятия.

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