Погода в Тюмени 24 октября: возможен небольшой дождь

СЕГОДНЯ 05:29 2018-10-24T06:08:42+03:00

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Сегодня, 24 октября, на юге Тюменской области будет облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки - мокрый снег и дождь.

В течения дня ветер западный, юго-западный 4-9 м/с. В отдельных районах порывы могут достигать14 м/с. Температура воздуха ночью -2+3 градусов, днем +4+9 градусов.

В Тюмени утром ожидается +6-+7 градусов. Днем воздух прогреется до +8-+9 градусов, возможен небольшой дождь. Вечером также возможны осадки и температура +7-+8 градусов.

Ночью столбик термометра опустится до +4 градусов. Ближайшие сутки ожидается юго-западный ветер 4 -4,9 м/с.

24 октября в народном календаре день святого Филиппа - апостола от семидесяти. Святой диакон, выбранный учениками Стефана, покинул Иерусалим тогда, когда и на него начались гонения. Он рассказывал о Христе, творил чудеса, проповедуя свою веру.

В этот день обычно начинается распутица и грязь, по-русски канитель. Утренний снегопад в этот день указывал на студеную зиму. Замерзающие к этому времени реки и хороший лед сулили скорое поступление денег.