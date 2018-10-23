2018-10-23T16:13:49+03:00
Спорт

Тюменец Муса Могушков поборется за медаль «Гран-при» в Абу-Даби

В соревнованиях примут участие из 64 стран мира
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Спортсмен центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо», заслуженный мастер спорта, трехкратный бронзовый призер мира Муса Могушков выступит на международном турнире «Гран-при» в Объединенных Арабских Эмиратах.

В состязаниях примут участие более 350 дзюдоистов из 64 стран мира. Могушков выступит в весовой категории до 73 кг и намерен побороться за медаль.

Состязания стартуют 27 октября в Абу-Даби. Подопечный тренера Николая Петровича Хохлова в категрии до 73 кг ожидается участие 45 атлетов, сообщили в центре «Тюмень-дзюдо».

Данные соревнования являются рейтинговыми, обладатель первого места получит 700 баллов, серебряный призер – 490 и бронзовый – 350.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дорожных строителей Тюмени учат работе вблизи деревьев
Просто о сложном: тюменские ученые рассказали школьникам о последних разработках
Итоги форума «Югра многонациональная» будут способствовать укреплению мира и согласия
Индустриальные парки Тюменской области по-прежнему вызывают большой интерес инвесторов
В Тюмени открывают прямое движение на мосту через Туру по улице Мельникайте
Тюменский проект "Читаем вместе" возрождает традиции семейного чтения
В Тюмени собаку выбросили из дома вместе с будкой
Тюменская команда ТВВИКУ выиграла Кубок Вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою
Вспомнил о детях: общественные работы изменили жителя Ялуторовска
Эксперты форума «Югра многонациональная»: люди жаждут знаний
В тюменском историческом парке «Россия – Моя история» открывают новую выставку
Буйный ишимец грозил дочери зарубить ее