Тюменец Муса Могушков поборется за медаль «Гран-при» в Абу-Даби

СЕГОДНЯ 16:13 2018-10-23T16:13:49+03:00

В соревнованиях примут участие из 64 стран мира

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Спортсмен центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо», заслуженный мастер спорта, трехкратный бронзовый призер мира Муса Могушков выступит на международном турнире «Гран-при» в Объединенных Арабских Эмиратах.

В состязаниях примут участие более 350 дзюдоистов из 64 стран мира. Могушков выступит в весовой категории до 73 кг и намерен побороться за медаль.

Состязания стартуют 27 октября в Абу-Даби. Подопечный тренера Николая Петровича Хохлова в категрии до 73 кг ожидается участие 45 атлетов, сообщили в центре «Тюмень-дзюдо».

Данные соревнования являются рейтинговыми, обладатель первого места получит 700 баллов, серебряный призер – 490 и бронзовый – 350.