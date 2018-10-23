Дорожных строителей Тюмени учат работе вблизи деревьев
От строителей требуют сохранять растения в целости и сохранности
Дорожных строителей Тюмени учат работе вблизи деревьев. Фото администрации Тюмени
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Дорожных строителей в Тюмени учат особенностям работ вблизи деревьев. Специалистам показывают, как работать с техникой и вести земляные работы, не нарушая стволов и корней растений.
Сохранение зеленых насаждений очень актуально для города, ремонтные работы идут не только на проезжих частях, но и во дворах. Горожане жалуются, что многие деревья после благоустройства ранены и начинают болеть.
Фото администрации Тюмени
Фото администрации Тюмени