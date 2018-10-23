Просто о сложном: тюменские ученые рассказали школьникам о последних разработках

СЕГОДНЯ 15:17 2018-10-23T15:20:58+03:00

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Просто о сложном или о науке доступным языком. Такую задачу ставили себе организаторы фестиваля NAUKA 0+ в Тюменском индустриальном институте. Учёные рассказывали и показывали школьникам, как научный поиск улучшает качество жизни.

Фестиваль прошел на двадцати полощадках в Тюменском технопарке. Подросткам показали, как проходит сварка оптических волокон, работу робота-сортировщика и лазерного станка с числовым программным управлением.

- Мы показали возможности проектирования и использования принципов робототехники, мехатронных систем на промышленных предприятиях. Хотелось, чтобы ребята поняли, что всё это не так уж и сложно. К примеру, лазерно-гравировальный станок можно сделать своими руками с использованием стандартных элементов — прокомментировал доцент кафедры Станков и инструментов ТИУ Андрей Тверяков.

Будущий геолог Ярослав Трубин поделился опытом в геологии.

- Мы ездим по региону, делаем раскопки, изучаем обнажения, чтобы найти новые месторождения полезных ископаемых, — рассказал он.

Студенческое арктическое сообщество представило научно-популярный лекторий под названием «Первое прикосновение к Арктике». Молодые люди рассказали о своём участии в научной экспедиции и знакомстве с работой Русского географического общества. Школа инженерного резерва предложила ребятам принять участие в проведении физико-химических опытов. Для самых любознательных и увлечённых на площадках фестиваля были организованы мастер-классы по параметрическому конструированию, робототехнике, 3D-проектированию и инфографике, моделированию дорожного движения.

Как отметили в пресс-службе ТИУ, что научно-популярное движение NAUKA 0+ охватывает уже 72 региона Российской Федерации. В этом году Тюменский индустриальный университет стал одной из 200 площадок фестиваля, который прошёл при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Российской академии наук.