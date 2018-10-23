Индустриальные парки Тюменской области по-прежнему вызывают большой интерес инвесторов

СЕГОДНЯ 14:56 2018-10-23T14:56:24+03:00

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Кто станет двенадцатым и последним резидентом индустриального парка «Богандинский» в Тюменском районе станет известно в ближайшие дни. Скоро состоится экспертный совет, на котором будет рассматриваться заявка от инвестора. Еще более 100 компаний сейчас ведут переговоры с Агентством инфраструктурного развития Тюменской области и рассматривают возможность локализации в парке «Богандинский». Планируется, что до конца второго квартала 2019 года этот парк пополнится еще четырьмя резидентами, сообщили в пресс-службе Агентства инфраструктурного развития Тюменской области.

Сейчас в парке идет проектирование четырех компаний: «Альфа Кинетика», «Супримэкс», «КоттонВэйМедикл», «ТСК». Завершается строительство первой очереди объекта «Промышленный бизнес инкубатор». Два цеха по 1000 кв. метров примут четыре предприятия и «Центр технологического доступа». На базе центра будут готовить персонал для промышленных производств, в том числе по новым уникальным специальностям.

В индустриальном парке «Боровский» две компании - «Ландис» и «Ягоды Плюс» – уже выпускают продукцию. Еще три предприятия – «СибБурМаш», «Прованс Групп», «ОКейч» будут запущены в 4-ом квартале 2018 года. Строительные работы ведут компании «Рост Гриб», «Тюмень Прибор», «Сибирь –ТрансЭН», а резиденты «Энерготехсервис» и «Магия вкуса» завершают проектные работы и выйдут на строительные площадки до начала 2019 года.

Агроиндустриальный парк «Ишимский» находится на завершающем этапе проектирования.

- Парки доказали свою эффективность, как один из основных компонентов региональной инвестиционной экосистемы. Стабильный интерес инвесторов и высокие темпы реализации проектов свидетельствуют в пользу того, что в ближайшем будущем парки останутся флагманом региональной инвестиционной политики. Наполнение резидентами и запуск проектов в парке «Богандинский» и агроиндустриальном парке «Ишимский» – непростая, но, уверен, решаемая задача на ближайшие два года, – отметил губернатор Александр Моор.