В Тюмени открывают прямое движение на мосту через Туру по улице Мельникайте

СЕГОДНЯ 14:27 2018-10-23T14:27:34+03:00

Проехать по новой дороге можно будет с 26 октября

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У автомобилистов Тюмени знаковое событие. В связи с выполнением части работ на реконструкция улицы Мельникайте, открывают прямое движение на участке улица Хабаровская – р. Тура с мостовым переходом через реку.

Проехать по мосту и съезду от Туры к улице Елизарова можно будет с 26 октября, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Правда, пока сквозной проезд на улице Дамбовской еще закрыт.