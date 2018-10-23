2018-10-23T14:27:34+03:00
Авто

В Тюмени открывают прямое движение на мосту через Туру по улице Мельникайте

Проехать по новой дороге можно будет с 26 октября
Маргарита КАЛИНКИНА
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У автомобилистов Тюмени знаковое событие. В связи с выполнением части работ на реконструкция улицы Мельникайте, открывают прямое движение на участке улица Хабаровская – р. Тура с мостовым переходом через реку.

Проехать по мосту и съезду от Туры к улице Елизарова можно будет с 26 октября, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Правда, пока сквозной проезд на улице Дамбовской еще закрыт.

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