Тюменский проект "Читаем вместе" возрождает традиции семейного чтения

СЕГОДНЯ 14:25 2018-10-23T14:42:01+03:00

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Ученые из NOP World подсчитали сколько часов в неделю люди уделяют чтению. По статистике, первые места заняли такие страны, как Индия (10 часов в неделю), Тайланд (9 часов в неделю), Китай (8 часов в неделю). Россия в этом рейтинге расположилась на 7-м месте – 4 часа в неделю.

В СССР существовало устойчивое мнение, что советский союз – самая читающая страна в мире. И сейчас нередко можно услышать от старшего поколения упреки, в постоянном использовании гаджетов вместо книги. И ведь несмотря на то, что Интернет и смартфоны дают колоссальные возможности в получении информации, мы не всегда пользуемся ими для чтения книг. Как правило мы отдаем предпочтение чтению новостных статей, изучению социальных сетей. Такая тенденция прослеживается по всему миру, но в нашей стране это особенно отчетливо прослеживается, с учетом того, что мы были самой читающей нацией в мире.

Главной причиной падения спроса на чтение именно книг является популяризация социальных сетей и Интернета, как источника получения информации. Опрос ВЦИОМ показал, что молодые люди в России от 18-24 лет прочитали в среднем лишь 3,56 книг за три месяца, в то время как респонденты старше 60 лет – около 5,28 книг.

- Основное преимущество Интернета перед книгами в том, что получить нужную информацию можно здесь и сейчас. Не нужно никуда ходить и перебирать несколько источников, чтобы узнать то, что тебе необходимо. К тому же пополняемость тех же самых библиотек, с доступными книгами, оставляет желать лучшего. Тем временем информация в сети Интернет не только постоянно пополняется, но и гораздо быстрее актуализируется, - поделилась мнение депутат Тюменской областной Думы, координатор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова.

По ее словам, поиск знаний в Интернете удобен и безопасен для тех, кто уже умеет фильтровать полученную информацию, чего не скажешь о маленьких детях, которым просто необходима помощь не только в усвоении информации, но и в ее получении.

В одном из исследований, выяснилась интересная тенденция, главный фактов, от которого зависит, есть ли у человека склонность к чтению или нет, - это, конечно же, семейные традиции: в семьях, где читают родители – большая вероятность, что дети тоже начнут читать с удовольствием.

Именно поэтому, тюменский проект “Читаем вместе” направлен на возрождение традиций семейного чтения. Известные тюменцы на видео рассказывают о традициях чтения в своей семье. А также о той литературе, которую выбирают их дети.