СЕГОДНЯ 14:03 2018-10-23T14:28:30+03:00

В Тюмени собаку выбросили из дома вместе с будкой. Фото Кристины Синячкиной в группе "Типичная Тюмень" vk.com

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Собаку с будкой выкитнули неизвестные в Тюмени. Одинокий пес найден на старо-рощинской дороге. Об этом в соцсетях Тюмени сообщили очевидцы.

- Кто-то выбросил собаку, заботливо оставил ей будку. Вот уже неделю по дороге на работу я ее кормлю, - написала в группе "Типичная Тюмень" vk.com Кристина Синячкина. - Собака спокойная, берет еду из рук, людей не боится.

Девушка переживает, что скоро начнутся холода и животное может замерзнуть. Она и ее знакомые сейчас активно ищут собаке новых хозяев.

- Люди, у кого есть частный дом, возьмите хотя бы на время. С перевозкой помогу, можно забрать ее на моей машине, - написала тюменка.

К слову, сердобольных горожан оказалось немало. В комментариях под постом идет активное обсуждение постока хозяев дворняги.

- Надеюсь, где-то в параллельном мире есть планета собак и они так же выбрасывают негодных людей, - возмутилась Валентина К. и ее поддержали порядка тридцати человек.

- Чем больше узнаёшь людей, тем больше хочется пожать лапу собаке...Не люди, а твари...- отметила еще одна горожанка Наталия Н.

А Ксения Б. считает, что именно поэтому нужно питомникам разрешать продажу кастрированных щенков с клеймом и паспортом, с регистрацией покупателя.

- Тогда собаки перестанут быть дешёвой "игрушкой" и если ее выкинут, то она уже не даст потомства, да и хозяев по клейму можно будет найти и штрафануть. А так их продают за 5 копеек все кому не лень, якобы породистых, потом из них вырастает непонятно что, вот и выбрасывают их. Я не зоошизик, но правда жалко их, и потом от них же страшно, - пояснила она.

В защиту хозяев выссказался Тарантин К.

- Так может хозяев тоже выкинули из квартиры за неуплату или за кредиты. Ясно, что не от хорошей жизни так всё. Бедные хозяева, и собака. Я думаю так, - поделился он.

Обсуждение в соцсетях идет бурно, но пока желающих забрать собаку не нашлось.