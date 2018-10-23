Тюменская команда ТВВИКУ выиграла Кубок Вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-23T13:22:29+03:00

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Тюменская команда ТВВИКУ выиграла Кубок Вооруженных сил РФ по армейскому рукопашному бою. Соревнования проходили 20 и 21 октября центре "Тюмень-дзюдо" и посвящались памяти выпускника ТВВИКУ ст. л-та Владислава Храмцова.

Тюменцы выиграли в командном зачете, набрав 19 очков. На втором месте - команда ВИМО из Вольска, у которой 25 очков. Третью ступень пьедестала заняла команда ВА РХБЗ из Костромы с 26 очками.

Уже традиционно для Тюмени мероприятие организует всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» совместно с «Союзом экстремальных видов спорта».

В рамках мероприятия Тюмень посетил Александр Меренков - кавалер трех орденов «Красной звезды», доцент кафедры преодоления препятствий рукопашного боя и горной подготовки Краснознаменного военного института физической культуры города Санкт-Петербурга.

Накануне соревнованийон побывал в Тюменской воспитательной колонии несовершеннолетних и пообщался с подростками. Он рассказал им о событиях, легших в основу художественного фильма «9 рота», о войне в Афганистане, службе в армии, подвигах офицеров и солдат, исполнявших интернациональный долг.