Вспомнил о детях: общественные работы изменили жителя Ялуторовска

СЕГОДНЯ 12:43 2018-10-23T12:43:33+03:00

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Горе-отец из Ялуторовска начал исправно платить алименты своим детям. Он задолжал им после развода с женой 200 тысяч рублей.

На 40-летнего мужчину повлияли обязательные работы. Его по решению суда отправили отрабатывать 40 часов. После чего пристав предупредил, что в случае дальнейшей неуплаты алиментов его привлекут к уголовной ответственности.

Разговор оказал влияние на родителя. Должник, опасаясь уголовной ответственности, отправился на заработки вахтовым методом и теперь регулярно направляет семье деньги, а также оплачивает ранее накопленную задолженность. Так, на днях дети получили от отца 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областного управления ССП РФ. Пока принудительное взыскание алиментов продолжается, в случае повторного прекращения платежей детям, должник будет привлечен к уголовной ответственности на основании ч.1 ст.157 УК РФ.