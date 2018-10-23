2018-10-23T11:41:10+03:00
Звезды

В тюменском историческом парке «Россия – Моя история» открывают новую выставку

Масштабная экспозиция будет посвящена 100-летию комсомола
Маргарита КАЛИНКИНА
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Новвый экспозиционно-выставочный проект «ВКомсомоле» открывают в тюменском Историческом парке «Россия – Моя история». Он посвящается 100-летию комсомола, которое отмечается 29 октября.

Масштабная экспозиция распахнет свои двери 25 октября с 10 часов, а с 11 до 17 часов каждые полчаса будут проходить бесплатные экскурсии.

До 28 ноября в парке будут проходить тематические мероприятия. Гости смогут посетить лекции, встречи с тюменскими комсомольцами, показы кинофильмов «Лев Яшин», «Укрощение огня», «Звезда», выставку фотографий «Истории из альбомов», квесты и мастер-классы. В рамках проекта состоится авторская презентация сборника стихов, посвященных 100-летию комсомола.

Для людей старшего поколения комсомол – это их юность, а для современной молодежи выставка может стать вдохновением для собственных достижений. Авторы воссоздали обстановку, аутентичную времени и эпохе. Впервые на выставке «ВКомсомоле» появятся и затем станут частью постоянных экспозиций Исторического парка купольные системы направленного звука, благодаря которым можно будет услышать воспоминания, рассказанные тюменскими комсомольцами.

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