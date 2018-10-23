Буйный ишимец грозил дочери зарубить ее

СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-23T11:27:04+03:00

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Ишимские полицейские задержали буйного отца, который угрожал убить дочь. Он замахивался на нее топором и напуганная мать вызвала стражей порядка.

На место выехал участковый. Выяснилось, что 45-летний мужчина был пьян и очень агрессивен. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело на основании частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством». Мера пресечения – подписка о невыезде. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе областного УМВД.