Буйный ишимец грозил дочери зарубить ее
На мужчину завели уголовное дело и отпустили домой
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Ишимские полицейские задержали буйного отца, который угрожал убить дочь. Он замахивался на нее топором и напуганная мать вызвала стражей порядка.
На место выехал участковый. Выяснилось, что 45-летний мужчина был пьян и очень агрессивен. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело на основании частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством». Мера пресечения – подписка о невыезде. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе областного УМВД.