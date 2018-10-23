2018-10-23T10:29:54+03:00
Спорт

Тюмень впервые примет Чемпионат России по футбольному фристайлу

Победитель соревнований отправится на Чемпионат мира
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюмень впервые примет Чемпионат России по футбольному фристайлуТюмень впервые примет Чемпионат России по футбольному фристайлу
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Чемпионат России по футбольному фристайлу впервые пройдет в Тюмени 3 ноября. В город приедут более ста спортсменов со всей страны. Победитель получит право представлять Россию на Чемпионате мира в Варшаве. Судить спортсменов будут сильнейшие фристайлеры мира и один из самых популярных футбольных блогеров YouTube, ведущий канала «Живой футбол» Слава Черненко.

Соревнования пройдут в формате баттла. Призовой фонд составляет 250 тысяч рублей. Также в рамках чемпионата пройдёт турнир в дисциплине «Панна». Участвовать могут все желающие. Судья соревнований – чемпион Panna Pro, амбассадор ПФК ЦСКА и участник команды Street Madness Эльхан Салахов.

Чемпионат примет Легкоатлетический манеж (ул. Луначарского, 12). Вход для болельщиков на состязания свободный. Начало состязаний 17.00 часов.

Напомним, чемпионат России по футбольному фристайлу проводится с 2009 года в Москве. В 2018 году его организует Союз экстремальных видов спорта в Тюмени.

Футбольный фристайл – вид спорта, суть которого заключается в выполнении различных трюков с футбольным мячом при помощи различных частей тела. В России спорт быстро стал популярным и продолжает набирать обороты. На данный момент страна – одна из сильнейших в мире, так как почти в каждой дисциплине мировые рекорды поставили российские спортсмены. Практически во всех крупных городах России действуют школы футбольного фристайла.

Panna Pro – один из видов уличного футбола, где прокинуть мяч между ног соперника ценится выше, чем гол в ворота. Это одна из самых зрелищных вариаций уличного футбола, в которой преобладает демонстрация индивидуального мастерства и техники игроков, а также взаимоуважение соперников.

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